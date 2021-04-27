Фотограф Соня Плакидюк удивила поклонников забавным видео с подружкой Дашей Астафьевой

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская фотограф, которая снимает украинских селебрити, Соня Плакидюк и сама не прочь позировать перед камерой. Красотка, которая была фэшн-экспертом в шоу "Супер топ-модель по-украински", в своем микроблоге в Instagram опубликовала забавное видео из студии "Improv Live Show", на котором позирует вместе со своей подругой певицей Дашей Астафьевой.

Судя по всему, веселые девушки стали участницами шоу импровизаций, ведь в подписи к публикации Соня приглашает поклонников смотреть новый выпуск телешоу. На видео видно, что Плакидюк и Астафьева забавно позируют в объектив телефона, кривляясь и показывая языки. Перед камерой фотограф появилась в интересном белом платье с черным корсетом, ее волосы аккуратно уложены с ободком, а на лице яркий макияж. Тем временем Астафьева позирует в белом костюме, под узким пиджаком которого видно черный топ, который едва удерживает выдающееся декольте.

В подпсии к публикации Соня написала: "Это мы с моим Масилием @da_astafieva завлекаем вас к просмотру @improv_live на @novy_channel сегодня в 20:00. Потом не говорите, что мы не предупреждали – там очень весело". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую публикацию звезды, засыпая красоток комплиментами в комментариях.

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