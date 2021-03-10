Знаменитая украинская фэшн-фотограф и эксперт шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк показала весенний образ с пикантной деталью

Как известно, Плакидюк не только профессионально фотографирует других, но и сама не прочь попозировать перед камерой. Фотограф часто примеряет различные образы, не боясь экспериментов со стилями. Как сообщает Politeka.net, на этот раз красотка поделилась в своем Инстаграм нежным снимком, который явно передает ее весеннее настроение.

Так, на фото Плакидюк предстала в кокетливом образе, который специально подобрала под свое весеннее настроение.

«А вы заметили,что уже даже холодина весенняя? Готова к весне на все сто. А вы?», - написала фотограф.

На снимке она позирует в нежно-голубом наряде с широкими рукавами. При этом, плечи и ключицы красотки остались полностью открытыми. Дополняют образ Сони голубые полупрозрачные перчатки, крупный перстень и черный бант на голове.

Фотограф кокетливо приложила руки к лицу и мило улыбнулась, глядя прямо в камеру. Ее образ получился очень легким и романтичным.

Оценила снимок подруги популярная украинская певица Даша Астафьева.

«Быстро сняла бант и перчатки!», - в шутку написала она.

Подписчики Плакидюк также не смогли пройти мимо.

«Сказочная!», «Красивая», «Главная киця мациця встречает весну с гордо поднятым хвостиком», «Вау тебе очень такое идёт», «Какая нежность», «Этот образ особенный», - пишут люди.

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