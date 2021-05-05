Известный украинский фотограф Соня Плакидюк, судья "Супер топ-модель по-украински", показала себя в эффектном образе
Как пишет Politeka.net, Соня Плакидюк стала очень известной после выхода проекта "Супер топ-модель по-украински". Девушка там была судьей и фотографом, но красотка и сама любит участвовать в фотосессиях, впечатляя каждый раз образами.
В этот раз Соня опубликовала в Инстаграм фото, где позировала в "невидимом" наряде, черных очках, и с желтой накидкой на плечах. Декольте оказалось довольно большим, поэтому можно оценить и объемные формы красотки.
Фанаты сразу начали комментировать публикацию:
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Сообщалось, что Соня Плакидюк, из "Супер топ-модели по-украински", подзадорила чувствительными кадрами с мальчиками в костюмах Адама.
Соня Плакидюк, появилась в смелом наряде, прячась за молодыми парнями, которые позируют совершенно без одежды. На молодых людях лишь белоснежные шапочки официантов.
Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" задрала платье, показав синяки
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