Известная рыжеволосая красотка из "Супер топ-модель по-укарински" похвасталась секретами, которые позволяют ей выглядеть сногсшибательно и не унывать по поводу своей внешности

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм известный фотограф Соня Плакидюк раскрыла все свои секреты, ответив на самые популярные вопросы касательно бьюти-процедур и прочих лайфхаков.

Соня сделала фото сидя в кресле, и любуясь собой в зеркало. один пальчик красотка приложила к губам.

Для своей фотосессии эпатажна красотка надела платье с обнаженными плечами, темного цвета, а копну рыжих волос подняла и завязала "хвостиком" черным бантом. Эффектный макияж дополнил образ красотки.

Соня призналась, что кроме процедур принимает комплекс витамин, а также похвасталась своей историей экспериментов. По словам девушки, выглядеть эффектно помогают не только внешний уход за кожей, но и правильное сбалансированное питание и восполнение организма витаминами.

Поклонники, среди которых как женщины, так и мужчины не устают восхищаться красоткой. Посты Сони Плакидюк не оставляют равнодушными ее фанатов. В колонке комментариев появляются все новые и новые комплименты, которые по словам Сони она трепетно заносит "в амбарную книгу и перечитывает😅😅":

"Красоточка❤️", "😍😍😍", "Красивая ❤️", "Чарівна❤️", "Хорошенькая сильно❤️", "Класс 👍🏼", - написали поклонники Соне.

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