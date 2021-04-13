Красотка Соня Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" позировала фотографу в смелом наряде

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская фотограф, которая снимает украинских селебрити, Соня Плакидюк и сама не прочь позировать фотографам. Красотка, которая была фэшн-экспертом в шоу "Супер топ-модель по-украински", как оказалось, стала героиней публикации на странице проекта в Instagram.

На новом черно-белом фото Соня запечатлена в соблазнительном образе – она прилегла на диван в вальяжной позе. Перед камерой красотка появилась в смелом образе – на ней необычное платье с объемными рукавами и открытым декольте. Этот наряд подчеркнул аппетитные формы звезды, ее упругий бюст и оголил ножку в черных чулках. Волосы Сони распущены и аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж, она прикрыла глаза и не смотрит в объектив.

В подписи к фотографии Плакидюк говорится: "Mood на вечер вторника от @moi_sofism 💔 #стмпу #красаврятуєсвіт". Поклонники в восторге от нового образа звездного фотографа, Соню заваливают комплиментами и восторженными комментариями. Отметим, что похожие снимки из этой фотосессии красотка публиковала и на своей странице в соцсети, там она тоже получила массу комплиментов от поклонников.

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