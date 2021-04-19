Известный фотограф Соня Плакидюк, звезда "Супер топ-модель по-украински", показала себя в чувственном образе

Как пишет Politeka.net, Соня Плакидюк стала очень популярной после проекта "Супер топ-модель по-украински", где была судьей. За красоткой следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм, где Соня показывает интересные образы.

На фото Плакидюк позировала в красном наряде и черном парике, делая вид, что нацелено крадется.

"Крадущаяся булочка/затаившийся орешек со сгущенкой", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ползи ко мне, я один припрятала для тебя", "Богиня, как всегда", "Булочка с маком", "Какая же вы офигенная", "По моему, кто-то на диете, ассоциации явно человека который просто нуждается в сладком)", "Ох, этот хищный взгляд! Глаза в которые хочется смотреть опять и опять, тонуть! Соня, Вы восхитительны!".

Мы писали, что знаменитая украинская фешн-фотограф Соня Плакидюк показала фигуру в соблазнительном наряде.

Так, на снимке Плакидюк позирует под открытым небом в весьма откровенном образе. На ней черный боди с полупрозрачными вставками, укороченный черный пиджак, а также юбка с двумя разрезами по бокам до самой талии. В таком наряде особенно хорошо заметны страстные красные чулки, которые пододела под юбку Соня.

Напомним, соблазнительная Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" заставила любоваться своим декольте

А еще Politeka сообщала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" в откровенном корсете и чулках забыла о стеснительности

Также Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" раскинулась на диване, задрав платье



