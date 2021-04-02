Известный украинский фотограф Соня Плакидюк, судья "Супер топ-модель по-украински", показала новый образ

Как пишет Politeka.net, Соня Плакидюк стала очень популярной после участия в проекте "Супер топ-модель по-украински". Звезда обожает фотографировать и фотографироваться, показывая эффектные образы и даже пикантные.

"А внеклассное чтение у нас обычно такое", - написала Соня.

На фото Соня показалась в наряде с открытыми плечами и без белья. Образ красотка дополнила стильным бантиком на волосах, а в руках держала журнал, чтобы прикрыть самое пикантное.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Дива", "Крутое фото", "Отвал всего. Соня Вы шикарна!!!", "Сонечка,читаю сейчас Крёстный отец по Вашему совету! Это шедевр! Обожаю! Может Мастер и Маргариту осилю с третьего раза), раз Вы советуете!".

Сообщалось, что украинская фотограф и судья проекта "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк показала, как выглядела в детстве.

Плакидюк запечатлена стоя возле украшенной новогодней елки. Девочка одета в белое платье с кружевами. Ее волосы аккуратно уложены и завязаны бантом. Одной рукой она держит краешек платья, а другой – бокал.

Напомним, фигуристая Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" в корсете и чулках устроила провокацию

Также Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" в чулках на подвязках задрала юбочку, призывая весну

А еще Politeka сообщала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" разделась и разомлела на массаже



