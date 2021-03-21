Фешн-фотограф, судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк удивила образом



Как передает Politeka.net, новый снимок знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Последний осторожный выход в свет перед локдауном", - сообщила Соня в подписи к посту.



Фешн-фотограф решила зажечь на полную. На опубликованном кадре она позировала в стильном кейпе с золотыми пуговицами и утонченной блузе. Свой "лук" Соня дополнила модной сумочкой.

Такой образ судьи шоу «Супер топ-модель по-украински» вызвал настоящий фурор среди ее подписчиков.

"Вы как будто не Вы, очень изменились, теперь 18 летняя девченка, с Вас нужно брать пример", "Соня, восхитительно блузка сделана под прошлое столетие в сочетании с модной сумкой и кейпом.... лучший образ. Современная девушка из 19 столетия", "Образ великолепный", "Как стильно! Загляденье", - писали в комментариях под снимком.

Образ Плакидюк оценила и телеведущая Леся Никитюк:

"Какая же красивая", - прокомментировала она снимок Сони.

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