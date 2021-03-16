Известная фотограф, судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк пленила соблазнительным образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото в ретро-стиле. Соня надела белый парик. Из одежды на ней был кружевной корсет. Она легла на диван едва не выронив свой сочный аппетитный бюст. Стоит отметить, что Плакидюк – обладательница сочных мягких женственных форм. На ее фигурку приятно смотреть.

Ретро-образ завершала камера, которую Плакидюк держала в руках. Одну руку она поднесла к пухлым пленительным губкам, что буквально свело с ума ее поклонников.

«Просто Киса», - подписали фото пользователи сети.

Добавим, что Соня Плакидюк уже публиковала кадры из этой фотосессии. Правда, они были еще более пикантными. На одном из фото, которые были сняты для мужского глянца, Плакидюк появилась в узком черном корсете из тонкого кружева и темных чулках. Этот наряд подчеркнул все прелести и упругие изгибы звезды.

Ранее мы писали, что Соня Плакидюк обескуражила смелыми снимками без одежды. Рыжеволосая бестия позировала топлес, прикрыв пышную гордость ладонями и длинными волосами.

Напомним, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" подловила Дашу Астафьеву в тот самый момент: "Бюстгальтер не…".

Как сообщала Politeka, Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» смутила Астафьеву перевоплощением в русалку: "Что-то слишком маленькие...".

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