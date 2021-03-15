Фешн-фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк влаштувала переполох несподіваним образом
Як передає Politeka.net, 32-річна зірка публікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала у вигляді русалки.
Соня скористалася чудесами графічного редактора, домалювавши своє обличчя до картини Уотерхауса "Морська діва". На ній дівчина з риб'ячим хвостом сидить на березі моря, розчісуючи довге руде волосся. Чи варто говорити, що вона, звичайно, без одягу.
"Жарт на тему вчорашніх сторіз про БАДи: це я після курсу Біосилу і риб'ячого жиру 🧜🏻♀️", - прокоментувала власне фото Плакидюк.
На пост тут же відреагувала співачка Даша Астаф'єва. Знаменитість пораділа, що вона першою залишила "сердечко".
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Інші користувачі також приєдналися до обговорення:
"Сонечка, а як же пивні дріжджі?😂"
"Цицюньки щось замалі 🍅 🍅"
"Яка перлова жінка 😍 🔥"
"Риб'ячий жир, в малих кількостях корисний. Але краще у вигляді натуральних продуктів 😍"
"Русалка😻♥️"
"Завжди знала, що Ви Аріель, хоча в Вас більше магії ніж в будь-якій русалці 😍"
Раніше ми розповідали, що Соня довела до мурашок, позуючи топлес. З одягу на ній був лише милий капелюшок. Позбувшись ліфчика, Соня прикрила пишну "гордість" долонями та довгими локонами.
"Ранкове фото для тих, хто досі плаче в деректі, що я відрізала волосся 🧜 або "як мене бачать всі, хто нижче 180 см😅", - підписала кадри зірка.
Нагадаємо, безкомплексна Соня Плакидюк показала себе в туалеті і нарвалася на хамство.
Також Politeka писала, що фігуриста Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" пограла стегнами.