Фешн-фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк устроила переполох неожиданным образом
Как передает Politeka.net, 32-летняя звезда публиковала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в виде русалки.
Соня воспользовалась чудесами графического редактора, пририсовав свое лицо к картине Уотерхауса "Морская дева". На ней девушка с рыбьим хвостом сидит на берегу моря, расчесывая длинные рыжие волосы. Стоит ли говорить, что она, конечно, без одежды.
"Шуточка на тему вчерашних сториз о БАДах: это я после курса Биосила и рыбьего жира 🧜🏻♀️", - прокомментировала собственное фото Плакидюк.
На пост тут же отреагировала певица Даша Астафьева. Знаменитость порадовалась, что она первая оставила "сердечко".
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Другие пользователи также присоединились к обсуждению:
"Сонечка, а как же пивные дрожжи?😂"
"Цицюньки что-то слишком маленькие🍅🍅"
"Какая жемчужная женщина😍🔥"
"Рыбий жир, в малых количествах полезен. Но лучше в виде натуральных продуктов 😍"
"Русалка😻♥️"
"Всегда знала, что Вы Ариэль, хотя в Вас больше магии чем в любой русалке 😍"
Ранее мы рассказывали, что Соня довела до мурашек, позируя топлес. Из одежды на ней была лишь милая белая шляпка. Избавившись от лифчика, Соня прикрыла пышную "гордость" ладонями и длинными локонами.
"Утреннее фото для тех, кто до сих пор плачет в деректе, что я отрезала волосы 🧜🏻 или "как меня видят все, кто ниже 180 см😅", - подписала кадры звезда.
Напомним, бескомплексная Соня Плакидюк показала себя в туалете и нарвалась на хамство.
Также Politeka писала, что фигуристая Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" поиграла бедрами.