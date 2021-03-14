Відомий фотограф Соня Плакидюк, зірка "Супер топ-модель по-українськи", показала себе в провокаційному образі

На фото зірка позувала в прозорій чорній кофтині, знявшись крупним планом. Соня була з довгим волоссям, дивлячись прямо в камеру. Для грайливості кадру Плакидюк потягнула за губу, роблячи знімок більш спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"А напишіть мені своє улюблене інтерв'ю на youtube", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Соня-люблю", "Прекрасно", "красуня", "я дивлюся у Маші Єфросиніної і на славі+", "Соня, ви прекрасні", "красуні, чекаємо вас", "Уф, відвал голови", "Інтерв'ю з людьми з біполярним розладом (одне з)", " блін, ну красиво ж! З цією зачіскою, сама ж бачиш... і молодше, і стильно....крутишка", "а в Україні немає інтерв'юерів хороших, все заздалегідь прописано, як на мене".

Ми писали, що фотограф Соня Плакидюк здивувала шанувальників гарячими знімками для чоловічого глянцю.

Зірка опублікувала в соцмережі спокусливі чорно-білі знімки, які, очевидно, українці зможуть побачити на сторінках глянцю. Як видно, для гарячої фотосесії Соня вибрала образ в стилі Мерилін Монро.

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