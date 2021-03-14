Известный фотограф Соня Плакидюк, звезда "Супер топ-модель по-украински", показала себя в провокационном образе
На фото звезда позировала в прозрачной черной кофточке, снявшись крупным планом. Соня была с длинными волосами, смотря прямо в камеру. Для игривости кадра Плакидюк потянула за губу, делая снимок более соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"А напишите мне свое любимое интервью на youtube", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Соня - люблю", "Прекрасно", "Красотка", "Я смотрю у Маши Ефросининой и на Славе+", "Соня, вы прекрасны", "Красотки, ждём вас", "Уф, отвал башки", "Интервью с людьми с биполярным расстройством (одно из )", "Блин,ну красиво же! С этой прической, сама же видишь... и моложе,и стильно....крутышка", "А в Украине нет интервьюеров хороших, все заранее прописано, как по мне".
Мы писали, что фотограф Соня Плакидюк удивила поклонников горячими снимками для мужского глянца.
Звезда опубликовала в соцсети соблазнительные черно-белые снимки, которые, очевидно, украинцы смогут увидеть на страницах глянца. Как видно, для горячей фотосессии Соня выбрала образ в стиле Мэрилин Монро.
Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" показала кокетливый весенний образ, Астафьева не выдержала
Также Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" подловила Дашу Астафьеву в тот самый момент
А еще Politeka сообщала, что Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» избавилась от лифчика и комплексов