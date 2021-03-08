Відома українська фотограф Соня Плакидюк показала спекотне фото співачки Даші Астаф'євої

Як повідомляє Politeka.net, відома фотограф і експерт шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк широко прославилася своїми фотосесіями українських зірок. У якийсь момент дівчина і сама стала знаменитістю, а потрапити до неї на фотосесію мріє чи не кожна дівчина в країні. Свої роботи Соня часто викладає в мікроблозі в Instagram. Так нещодавно вона опублікувала жаркий кадр, на якому відобразила популярну співачку Дашу Астаф'єву. Правда, зірку на цьому знімку дуже складно дізнатися.

Як видно, знімок був зроблений в цікавій атмосферній локації в синіх тонах, а модель на ньому з'явилася в дуже спокусливому образі і сміливій позі. На цьому знімку Даша демонструє всі свої принади - пружний бюст, плоский животик, нескінченні ноги. А з одягу на ній тільки пристрасний червоний комплект білизни і червона стрічка, зав'язана на шиї. Волосся співачки тут в короткій темній стрижці-каре, а на обличчі яскравий макіяж. Виглядає цей кадр дуже ефектно і заворожуюче, шанувальники просто в захваті.

У підписі до фотографії Соня Плакидюк розповіла, що у неї багато роботи, тому не завжди є час щось публікувати в соцмережах. "Нещодавно мене запитали чи знімаю я ще - може здатися, що я займаюся виключно бантиками і відбором моделей. А я так багато знімаю, що мені ніколи це все постити", - зізнається фотограф. "Поставила нагадування публікувати свої роботи - сподіваюся, це так само цікаво, як мій шпагат і романтичні стосунки. На фотографії – самі знаєте хто", - додала Соня.

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