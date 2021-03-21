Украинский фотограф Соня Плакидюк, которая была судьей "Супер топ-модель по-украински", показала себя в минуты релакса

Как пишет Politeka.net, рыжеволосая красотка успела покорить сердца украинцев после участия в проекте "Супер топ-модель по-украински". На Соню уже подписались более 500 тысяч человек в Инстаграм, где девушка активно делиться эстетическими образами, не обходя стороной и пикантные сьемки.

Этот раз не стал исключением, ведь в сторис Соня опубликовала фотографию, где релаксирует во время массажа. Плакидюк была раздетой, поэтому ей пришлось прикрывать бюст рукой и волосами.

"Такой карантин меня устраивает. Старвак с видом на канал делает меня еще приятнее на ощупь и на взгляд", - написала Соня под фото.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, так как в сторис таких функций нет, но так и хочется добавить: "Рыжеволосая бестия".

Мы писали, что фешн-фотограф, судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк удивила образом.

"Последний осторожный выход в свет перед локдауном", - сообщила Соня в подписи к посту.

Фешн-фотограф решила зажечь на полную. На опубликованном кадре она позировала в стильном кейпе с золотыми пуговицами и утонченной блузе.

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