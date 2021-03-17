Фешн-фотограф, судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк обескуражила кадрами в кровати

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм 32-летняя красотка опубликовала видео, на котором зевала и просыпалась. Плакидюк не стала ничего говорить. Она была закутана в одеяло, из-под которого торчала только ее голова. Соня использовала фильтр Инстаграма, вероятно, стесняясь показать свое лицо спросонья. Она громко зевнула, что и ознаменовало начало дня. На часах было 7:32. Это говорит о том, что Плакидюк - ранняя пташка.

Несмотря на несерьезность фото, оно взбудоражило фантазии поклонников звезды.

Как известно, о Соне Плакидюк узнали после того, как она стала одной из судей проекта «Супер модель по-украински». До этого она занималась тем, что фотографировала звезд. Девушка сотрудничала с такими известными брендами как Harper’s Bazaar, L’OFFICIEL, Cosmopolitan и другие.

Сейчас Соня не только фотографирует звезд, но и сама не прочь позировать для фотографов. Большинство ее фотосессий завораживают. Так, недавно Плакидюк предстала в образе соблазнительной красотки. Рыжеволосая бестия позировала топлес. Из одежды на ней была только белая шляпка. Свою пышную грудь Соня прикрыла ладонями и длинными волосами.

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