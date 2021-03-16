Відома фотограф, суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк полонила спокусливим образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото в ретро-стилі. Соня одягла білу перуку. З одягу на ній був мереживний корсет. Вона лягла на диван ледь не впустивши свій соковитий апетитний бюст. Варто відзначити, що Плакидюк – володарка соковитих м'яких жіночних форм. На її фігурку приємно дивитися.

Ретро-образ завершувала камера, яку Плакидюк тримала в руках. Одну руку вона піднесла до пухких чарівних губок, що буквально звело з розуму її шанувальників.

"Просто киця", - підписали фото користувачі Мережі.

Додамо, що Соня Плакидюк вже публікувала кадри з цієї фотосесії. Правда, вони були ще більш пікантними. На одному з фото, які були зняті для чоловічого глянцю, Плакидюк з'явилася у вузькому чорному корсеті з тонкого мережива і темних панчохах. Цей наряд підкреслив всі принади і пружні вигини зірки.

Раніше ми писали, що Соня Плакидюк збентежила сміливими знімками без одягу. Рудоволоса бестія позувала топлес, прикривши пишну гордість долонями і довгим волоссям.

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Як повідомляла Politeka, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" збентежила Астаф'єву перевтіленням в русалку:"щось занадто маленькі...".

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