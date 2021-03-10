Знаменита українська фешн-фотограф і експерт шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала весняний образ з пікантною деталлю

Як відомо, Плакидюк не тільки професійно фотографує інших, а й сама не проти попозувати перед камерою. Фотограф часто приміряє різні образи, не боячись експериментів зі стилями. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз красуня поділилася в своєму Instagram ніжним знімком, який явно передає її весняний настрій.

Так, на фото Плакидюк постала в кокетливому образі, який спеціально підібрала під свій весняний настрій.

"А ви помітили, що вже навіть холодина весняна? Готова до весни на всі сто. А ви?" ,- написала фотограф.

На знімку вона позує в ніжно-блакитному вбранні з широкими рукавами. При цьому, плечі і ключиці красуні залишилися повністю відкритими. Доповнюють образ Соні блакитні напівпрозорі рукавички, Великий перстень і чорний бант на голові.

Фотограф кокетливо доклала руки до обличчя і мило посміхнулася, дивлячись прямо в камеру. Її образ вийшов дуже легким і романтичним.

Оцінила знімок подруги популярна українська співачка Даша Астаф'єва.

"Швидко зняла бант і рукавички!",- жартома написала вона.

Передплатники Плакидюк також не змогли пройти повз.

"Казкова!", "Красива", "Головна киця мациця зустрічає весну з гордо піднятим хвостиком", "Вау тобі дуже таке йде", "яка ніжність", "цей образ особливий", - пишуть люди.

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