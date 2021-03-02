Відома українська фешн-фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк вразила шанувальників бешкетним образом

Зірка показала стильний наряд на новому Селфі з ванної. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

Так, Плакидюк вирішила сфотографувати себе в дзеркалі на тлі ванної. Ймовірно, приводом для знімка став милий наряд, який приміряла фотограф. На фото Соня позує в темно-синій сукні з білим коміром і гудзиками-перлинками. Наряд в класичному стилі виглядає дуже зворушливо і романтично.

Доповнили образ фотографа великі сережки. Своє руде волосся Плакидюк залишила розпущеним, проте трохи прибрала їх від обличчя за допомогою чорного обідка, залишивши лише два тонкі пасма. Легка посмішка на обличчі красуні робить її образ по-юнацькому бешкетним і грайливим.

Серед тих, хто оцінив фото Плакидюк, виявилися Анастасія Кожевнікова і дружина Дмитра Монатіка Ірина.

Шанувальники Соні також бурхливо коментують фото.

"Сонечка, дуууже красива!!", "Ну ви даєте! Колосальне перетворення! У перших сезонах тмпу була така мадам, а зараз ну прям дівчисько. Подобалися своєю дотепністю, тепер ще й зовнішність", "як дівчинка 16-річна", "в таку дівчину легко закохатися і складно забути", - пишуть люди.

Нагадаємо, безкомплексна Соня Плакидюк показала себе в туалеті і нарвалася на хамство.

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