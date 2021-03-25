Известный фотограф Соня Плакидюк, звезда "Супер топ-модель по-украински", показала себя в весеннем образе
Как пишет Politeka.net, Соня Плакидюк стала привлекать очень много к себе внимания украинцев после проекта "Супер топ-модель по-украински". Эпатажная красотка сразу завоевала сердца провокационными фото, которые с удовольствием публикует в Инстаграм. А многотысячная армия фанатов с удовольствием комментирует и лайкает невероятные образы девушки.
Не стал исключением и этот раз. Соня была в красном платье, которое задрала, демонстрируя чулки на бретельках и оголенные ягодицы. Образ Плакидюк дополнила ярким мейкапом и париком.
"Зазываю весну всеми доступными способами", - заигрывая, написала красотка.
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Фанаты не смогли пройти мимо такого фото и сразу засыпали комплиментами:
"Горячая мамочка", "Ой, не говорите Соня, так осточертело это 45-е мартобря", "Вау", "Ну просто огонь", "Воу, Соня, полегче! Вы начинаете с козырей! Это запретные способы! Была бы я весной...... примчалась на этот взгляд...".
Мы писали, что фешн-фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк впечатлила эпатажными снимками.
Поцелованая солнцем бестия показалась топлес. Из одежды на красотке была лишь милая светлая шляпа.
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