Известный фотограф Соня Плакидюк, звезда "Супер топ-модель по-украински", показала себя в весеннем образе

Как пишет Politeka.net, Соня Плакидюк стала привлекать очень много к себе внимания украинцев после проекта "Супер топ-модель по-украински". Эпатажная красотка сразу завоевала сердца провокационными фото, которые с удовольствием публикует в Инстаграм. А многотысячная армия фанатов с удовольствием комментирует и лайкает невероятные образы девушки.

Не стал исключением и этот раз. Соня была в красном платье, которое задрала, демонстрируя чулки на бретельках и оголенные ягодицы. Образ Плакидюк дополнила ярким мейкапом и париком.

"Зазываю весну всеми доступными способами", - заигрывая, написала красотка.

Фанаты не смогли пройти мимо такого фото и сразу засыпали комплиментами:

"Горячая мамочка", "Ой, не говорите Соня, так осточертело это 45-е мартобря", "Вау", "Ну просто огонь", "Воу, Соня, полегче! Вы начинаете с козырей! Это запретные способы! Была бы я весной...... примчалась на этот взгляд...".

Мы писали, что фешн-фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк впечатлила эпатажными снимками.

Поцелованая солнцем бестия показалась топлес. Из одежды на красотке была лишь милая светлая шляпа.

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