Известный украинский фотограф и судья шоу "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк показала себя в провокационном образе

Как пишет Politeka.net, Соня Плакидюк стремительно стала набирать популярность после выхода шоу "Супер топ-модель по-украински". Как оказалось, фотографу есть что показать. Девушка обожает эстетические пикантные образы и с удовольствием демонстрирует их, зажигая желание.

Так произошло и в этот раз. Красотка лежала на деревянных лавочках, впечатляя формами в прозрачном корсете и чулках, которые были подвязаны бретельками.

"Лежу", - написала Плакидюк

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Как всегда прекрасна", "Обожаю", "Боже, какие формы", "Формы огонь", "Очень красиво", "Да это кайф", "формы огонь, фото бомба".

Сообщалось, что знаменитая украинская фэшн-фотограф Соня Плакидюк показала весенний образ с пикантной деталью.

Так, на фото Плакидюк предстала в кокетливом образе, который специально подобрала под свое весеннее настроение.

«А вы заметили,что уже даже холодина весенняя? Готова к весне на все сто. А вы?», - написала фотограф.

Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" в чулках на подвязках задрала юбочку, призывая весну

А еще Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" разделась и разомлела на массаже

Также Politeka сообщала, что Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» понежилась в постели, взбудоражив фантазии



