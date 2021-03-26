Известный украинский фотограф и судья шоу "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк показала себя в провокационном образе
Как пишет Politeka.net, Соня Плакидюк стремительно стала набирать популярность после выхода шоу "Супер топ-модель по-украински". Как оказалось, фотографу есть что показать. Девушка обожает эстетические пикантные образы и с удовольствием демонстрирует их, зажигая желание.
Так произошло и в этот раз. Красотка лежала на деревянных лавочках, впечатляя формами в прозрачном корсете и чулках, которые были подвязаны бретельками.
"Лежу", - написала Плакидюк
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Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"Как всегда прекрасна", "Обожаю", "Боже, какие формы", "Формы огонь", "Очень красиво", "Да это кайф", "формы огонь, фото бомба".
Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" в чулках на подвязках задрала юбочку, призывая весну
А еще Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" разделась и разомлела на массаже
Также Politeka сообщала, что Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» понежилась в постели, взбудоражив фантазии