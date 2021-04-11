Украинский фотограф Соня Плакидюк, судья "Супер топ-модель по-украински", показала себя в горячем образе
Как пишет Politeka.net, Соня стала очень известной после проекта "Супер топ-модель по-украински" и сейчас за девушкой следят сотни тысяч украинцев. Звезда обожает эпатажные образы, используя пикантные наряды.
Этот раз не стал исключением, ведь Соня опубликовала фото в чулочках с поясом на талии и прозрачном корсете. Звезда сидела на лавочке, а на голове можно увидеть бантик.
"Как относишься к айваске?", - спросил фанат.
Здоровье Пугачевой безнадежно подорвано, Галкин удивил откровениями: "До сих пор не заживает..."
Тину Кароль засняли в неожиданном наряде на кухне, певица разошлась: "Оценила гречку и..."
Кароль в бесстыжем наряде отругали за сомнительный эксперимент, чувствуется влияние Балана: "Черти что!"
Звезда "Дизель шоу" Писаренко неожиданно сбежал в Россию и поразил опухшим видом: "Два совершенно разных человека"
Украина утопает в снегу, на термометрах -17: какие регионы страдают больше всего
"Неоднозначно. Сама не проходила, но много знакомых в теме", - написала в ответ красотка.
На втором фото девушку уже снимали с другого ракурса.
"Как избавиться от стеснительности", - написала фанатка.
"Очень просто. Перестать думать, что кому-то есть до вас дело больше, чем до себя", - написала София.
Мы писали, что популярный фотограф Соня Плакидюк показала себя в пикантном образе.
В своем Инстаграм Соня Плакидюк разместила новый снимок, на котором предстала в томной позе, будоража воображение поклонников.
Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" сразила размером декольте в корсете, натянув ушки Playboy
А еще Politeka сообщала, что соблазнительная Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" заставила любоваться своим декольте
Также Politeka писала, что фигуристая Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" в корсете и чулках устроила провокацию