Украинский фотограф Соня Плакидюк, судья "Супер топ-модель по-украински", показала себя в горячем образе

Как пишет Politeka.net, Соня стала очень известной после проекта "Супер топ-модель по-украински" и сейчас за девушкой следят сотни тысяч украинцев. Звезда обожает эпатажные образы, используя пикантные наряды.

Этот раз не стал исключением, ведь Соня опубликовала фото в чулочках с поясом на талии и прозрачном корсете. Звезда сидела на лавочке, а на голове можно увидеть бантик.

"Как относишься к айваске?", - спросил фанат.

"Неоднозначно. Сама не проходила, но много знакомых в теме", - написала в ответ красотка.

На втором фото девушку уже снимали с другого ракурса.

"Как избавиться от стеснительности", - написала фанатка.

"Очень просто. Перестать думать, что кому-то есть до вас дело больше, чем до себя", - написала София.

Мы писали, что популярный фотограф Соня Плакидюк показала себя в пикантном образе.

В своем Инстаграм Соня Плакидюк разместила новый снимок, на котором предстала в томной позе, будоража воображение поклонников.

Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" сразила размером декольте в корсете, натянув ушки Playboy

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