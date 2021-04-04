Известный фотограф и судья из "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк показала себя, поговорив с фанатами

Как пишет Politeka.net, Соня стала очень популярной после участия в проекте "Супер топ-модель по-украински". За девушкой начали следить сотни тысяч украинцев, которых Плакидюк радует эпатажными и соблазнительными образами.

В этот раз красотка решила поговорить с поклонниками и поговорить.

"Много вопросов на эту тему, давайте отвечу", - написала красотка.

"Соня - вы икона, ответы огонь", - порадовался один из фанатов.

"Спасибо", - написала Плакидюк.

Девушка добавила снимок, на котором в полупрозрачном платье позировала в ванной, выгнувшись перед зеркалом.

"Я в кайфе от вас. Начала проще относится к мнению окружающих, выбирая, что надеть", - написала вторая девушка.

"Ура", - написала в ответ Соня.

Звезда добавила фото, где сидит в колготах и перчатках, а также черном корсете с большим декольте и ушками Playboy.

Мы писали, что фотограф Соня Плакидюк показала пикантные фото в постели.

Так, в аккаунте Сони появились фото, на которых она позирует в постели, демонстрируя аппетитные формы.

"Не знаю, что там приносит Санта хорошим девочкам, но плохим - шикарные матрасы и гостиничные перины", - написала она.

Напомним, соблазнительная Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" заставила любоваться своим декольте

А еще Politeka писала, что фигуристая Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" в корсете и чулках устроила провокацию

Также Politeka сообщала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" в чулках на подвязках задрала юбочку, призывая весну



