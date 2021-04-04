Известный фотограф и судья из "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк показала себя, поговорив с фанатами
Как пишет Politeka.net, Соня стала очень популярной после участия в проекте "Супер топ-модель по-украински". За девушкой начали следить сотни тысяч украинцев, которых Плакидюк радует эпатажными и соблазнительными образами.
В этот раз красотка решила поговорить с поклонниками и поговорить.
"Много вопросов на эту тему, давайте отвечу", - написала красотка.
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"Соня - вы икона, ответы огонь", - порадовался один из фанатов.
"Спасибо", - написала Плакидюк.
Девушка добавила снимок, на котором в полупрозрачном платье позировала в ванной, выгнувшись перед зеркалом.
"Я в кайфе от вас. Начала проще относится к мнению окружающих, выбирая, что надеть", - написала вторая девушка.
"Ура", - написала в ответ Соня.
Звезда добавила фото, где сидит в колготах и перчатках, а также черном корсете с большим декольте и ушками Playboy.
Мы писали, что фотограф Соня Плакидюк показала пикантные фото в постели.
Так, в аккаунте Сони появились фото, на которых она позирует в постели, демонстрируя аппетитные формы.
"Не знаю, что там приносит Санта хорошим девочкам, но плохим - шикарные матрасы и гостиничные перины", - написала она.
Напомним, соблазнительная Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" заставила любоваться своим декольте
А еще Politeka писала, что фигуристая Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" в корсете и чулках устроила провокацию
Также Politeka сообщала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" в чулках на подвязках задрала юбочку, призывая весну