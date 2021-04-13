Популярный украинский фотограф Соня Плакидюк, судья "Супер топ-модель по-украински", показала себя в обворожительном ракурсе
Как пишет Politeka.net, украинская красотка стала популярной после выхода проекта "Супер топ-модель по-украински". Девушка успела собрать сотни тысяч фанатов в социальных сетях, где будоражит украинцев пикантными и эффектными образами, не стесняясь себя показать.
Этот раз не стал исключением, ведь Соня надела чулочки с поясом для них и прозрачный корсет. Плакидюк в руках держала камеру, делая вид, что это ее оружие.
"Бах, бах", - написала звезда под фото.
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Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:
"Какая красивая", "Огонь", "Неземная красотка, шик! Богема", "Нежная". "Я хочу сдаться, это выстрел в сердце".
Мы писали, что знаменитая отечественная фешн-фото Соня Плакидюк показали свои вечерние посиделки со звездами шоу "Супер Топ-модель по-украински".
Судя по снимкам, Плакидюк проводит время с участницами проекта "Супер Топ-модель по-украински" Александрой Литвин и Ариной Любителевой.
Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" в откровенном корсете и чулках забыла о стеснительности
Также Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" задрала платьице, соблазнив ножками в чулках
А еще Politeka ссообщала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" сразила размером декольте в корсете, натянув ушки Playboy