Известный фотограф Соня Плакидюк, звезда шоу "Супер топ-модель по-украински", показала себя в пикантном образе

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Соня Плакидюк разместила новый снимок, на котором предстала в томной позе, будоража воображение поклонников. Модель задрала платье, и засветила чулочки, в которых позировала на диванчике.

Соня Плакидюк приобрела бешенную популярность после участия в проекте "Супер топ-модель по-украински". Как оказалось, фотографу есть что показать, да и образы, которые демонстрирует Соня полны невероятной энергетики.

Эпатажная красотка сразу завоевала сердца провокационными фото, которые с удовольствием публикует в Инстаграм. А многотысячная армия фанатов с удовольствием комментирует и лайкает невероятные образы девушки.

В своем посте модель написала, что ее любовь детства - это чулки, и это фото и есть пропаганда чулок.

Поклонники не упустили случай оставить под фотографиями Сони множество комментариев.

"крашенная🤫", "Прилегла отдохнуть такая", "Это очень! Соня Вау🙌", "Как всегда прекрасно😍", "Уф... Hot🔥🔥🔥🔥", "Яка гарна душа! 😍😂", "Соня, это провокация чистой воды, это явно вне закона 😍", "то что Вы делаете и какие желание вызываете, королева страсти❤️", - прокомментировали поклонники.

Напомним, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" сразила размером декольте в корсете, натянув ушки Playboy: "Ура".

Как сообщала Politeka, фигуристая Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" в корсете и чулках устроила провокацию: "Боже, какие...".

Также Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" в чулках на подвязках задрала юбочку, призывая весну: "Так осточертело...".