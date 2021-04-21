Известный фотограф и звезда "Супер топ-модель по-укарински" Соня Плакидюк показала, как преобразилась, изменив цвет глаз

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Соня Плакидюк разместила две фотографии, на которых изменила цвет глаз с карих на серые. Изменения удивили поклонников, которые обожают наблюдать за звездой.

На одном фото Соня позирует вместе с подружкой-блондинкой, а на втором - сама. Девушка показывает превосходный мейкап, который подчеркивает ее красоту.

Для фото Соня выбрала простую одежду - черную майку с глубоким декольте и накинутую сверху голубую рубашку.

"Так с каким же цветом глаз лучше смотрится мейкап? С серыми или родными карими?", - поинтересовалась Соня у поклонников.

Также Соня заявила, что процесс нанесмения мейкапа она показала в своем сторис:

"В сторис показываю процесс⚡️⚡️⚡️ и намекаю на продолжение..."

Поклонники отметили, что девушка прекрасна в любом виде, однако родной цвет глаз ей больше к лицу:

"Карие делают взгляд глубоким", "Однозначно карие❤️", "Серые😍", "Боже, Сонечка, вы с каждым днём становитесь все лучше и лучше) очень красивая) вы - большой пример и мотивация от внешности до манер. Обожаю вас ❤️", "Голубые топ😍", "Вам в обоих случаях хорошо😍", "Шикарно, Сонечка вы бесподобны👏 Прекрасны с любым цветом глаз! Но с карими взгляд более глубокий 😍".

Не обошлось без традиционных признаний в любви и даже предложений руки и сердца: "Какая же красивая😍будь моей женой, прошу".

Напомним, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-укарински" раскрыла секрет своей роскошной шевелюры: фото

Как сообщала Politeka, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" поразила внешностью без роскошных рыжих волос: "Ох, этот хищный взгляд"

Также Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" поразила внешностью без роскошных рыжих волос: "Ох, этот хищный взгляд"