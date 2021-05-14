Фотограф Соня Плакидюк удивила поклонников ярким дефиле в роскошных вышиванках

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская фотограф Соня Плакидюк, которая снимает украинских знаменитостей, и сама не прочь позировать перед камерой. Красотка, которая была фэшн-экспертом в шоу "Супер топ-модель по-украински", в своем микроблоге в Instagram опубликовала яркие фото из примерочной, на которых позирует в удивительных стильных вышиванках. По словам девушки, она уже готовится ко Дню вышиванки в Украине.

Как видно, Соня не только снимала себя в зеркале, примеряя платья, но и позировала перед объективом, меняя позы и ракурсы. Девушка примерила шесть удивительных нарядов разных цветов, узоров и текстуры, а фанатам предложила выбрать, какое из платьев им нравится больше всего. На примерку звезда пришла с интересной прической – ее волосы украшены черным бантиком, а несколько прядей спадают на висках, а на ее лице легкий макияж и разные выражения в зависимости от наряда.

В подписи к публикации Плакидюк написала: "Всюди буйно квiтне черемшина — мов до шлюбу вбралася калина. А я нарядилась в невероятные вышиваночки и очень прошу помочь с выбором платья, ведь за неделю День Вышиванки. Выбираем: 1,2,3,4,5 или 6?". Пользователи тут же принялись обсуждать новую публикацию Сони, засыпая ее комплиментами и оставляя в комментариях цифры с номером платье, которое больше всего понравилось. "Ну и как тут выбрать?", "Ну как тут можно выбрать? Все фантастические!", "Какая красивая", "Какая красота, шикарно", "Невероятная", - пишут фанаты.

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