Известная украинская фешн-фотограф Соня Плакидюк, запомнившаяся многим как судья в шоу «Супер топ-модель по-украински», показала себя в корсете после изнурительного дня
Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Судя по подписи, Плакидюк сняла себя на видео после долгого рабочего дня.
Так, на кадрах Соня стоит перед зеркалом в довольно необычном образе. Из одежды на ней только черный корсет, облегающие шорты и колготы. Впрочем, фотографа это явно не смущает: она уверенно снимает себя на камеру, корча забавные рожицы и посылая поцелуйчики.
Дополнили образ Плакидюк вычурная укладка и крупные серьги с жемчугом.
«31 час на ногах», - подписала кадры Соня.
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Оля Полякова решила прокомментировать публикацию.
«Моя девочка», - написала она.
Поклонники фотографа также бурно отреагировали на ее пост.
«Вы само совершенство! Эталон красоты Украины», «Красивая ретро», «Как всегда идеальна», «Ничто не сломит Сонечку», - пишут люди.
Ранее Соня ошеломила откровенным образом. Девушка была в парике, очках и бежевом корсете с очень крупным украшением на плече. При этом невозможно не обратить внимания на показавшиеся в декольте "полушария".
Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" показала, как развлекается с подружкой: "Огонь".
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