Популярный украинский фотограф Соня Плакидюк, судья "Супер топ-модель по-украински", показала себя во время смелой фотосессии

Как пишет Politeka.net, Соня Плакидюк стала очень популярной после проекта "Супер топ-модель по-украински". Красотка обожает делать фото, а также участвовать в фотосессиях. Девушка постоянно придумывает новые образы, будоража фанатов в социальных сетях.

В этот раз Плакидюк вспомнила фотосессию с раздетыми красавцами. Девушка стояла в прозрачном корсете, а мужчины обнимали красотку за ноги. Волосы Соня оставила распущенными, демонстрируя их эффектную длину.

"Нее, самые горячие фотки с фотосессии с нагими мальчиками, вот у тебя там настоящий кекс. Одни из моих любимых фоток", - написал фанат в директ Соне.



“Ну ладно”, - согласилась Плакидюк.

Сообщалось, что фешн-фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк поиграла с образами, доказав, что может быть совершенно разной.

Так, Соня позировала в розовом худи, который выглядел несколько растянутым, а также черных штанах. При этом девушка натянула капюшон и показала лицо с минимумом косметики.

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