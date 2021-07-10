Звездный фотограф, судья «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк понежилась в бассейне

Как передает Politeka.net, сейчас 32-летняя звезда отдыхает за границей, откуда публикует сочные фото.

На свежем снимке Соня позировала в бассейне, сделав свою фирменную прическу и прикрыв глаза солнцезащитными очками. Образ дополнила яркая красная помада, которую Соня очень часто наносит на губы. Плакидюк понежилась на солнце, ослепив яркой красотой.

«Очень странно собирать комплименты по поводу деликатного персикового загара — он случился со мной впервые в жизни. Так бывает в правильном месте с правильным средством», - отметила Плакидюк.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и отзывов о ее внешнем виде.

«Фарфоровая кожа», "На это можно смотреть вечно", "Ты просто космос, целая вселенная", «Эта помада огонь», «Кошечка», «Богиня», «Милая такая», «Ты просто совершенство», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Соня Плакидюк в оригинальном бикини похвасталась идеальными ножками: "Как тут хорошо".

Как сообщала Politeka, Соня Плакидюк хвастанула фигурой в эффектном купальнике: "Платья здесь лишние".

Также Politeka писала, что Соня Плакидюк похвасталась отдыхом в роскошном отеле, цены космические: "Для тех, кто…".