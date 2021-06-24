Фотограф Соня Плакидюк здивувала шанувальників яскравими кадрами з відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська фотограф Соня Плакидюк, яка знімає українських знаменитостей, і сама не проти позувати перед камерою. Красуня, яка була фешн-експертом в шоу "Супер топ-модель по-українськи", у своєму мікроблозі в Instagram опублікувала яскраві кадри з відпочинку в Туреччині, хвалячись розкішним готелем і своєю фігурою на пляжі.

На знімках Соня показала не тільки територію розкішного готелю, в якому відпочиває, а й себе. На знімку красуня зображена, лежачи в цікавій позі на шезлонгу біля басейну. Перед камерою вона з'явилася в спокусливому образі - на ній вузьке чорно-блакитне боді, яке підкреслило струнку фігуру і оголило довгі ідеальні ніжки. Волосся дівчини прикрите темною кепкою, а на її обличчі стильні сонцезахисні окуляри і безтурботний вигляд.

У підписі до фотографії Плакидюк написала: "Сил немає, як тут добре. Негайно додавайте готель в закладки, поки тут практично немає людей". Користувачі тут же почали активно обговорювати нові знімки, засинаючи Соню компліментами в коментарях до публікації: "Сил немає"? Та прям видно, що знесилена зовсім", "Ви так добре привели себе в форму", "Вишуканість і краса", "Красуня, прекрасна Софі", "Це так ідеально", "Вау", "Вогонь", "Ідеально", "Які ноги", "Софія, ну як же вам красиво!".

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