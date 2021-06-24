Фотограф Соня Плакидюк удивила поклонников яркими кадрами с отдыха

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская фотограф Соня Плакидюк, которая снимает украинских знаменитостей, и сама не прочь позировать перед камерой. Красотка, которая была фэшн-экспертом в шоу "Супер топ-модель по-украински", в своем микроблоге в Instagram опубликовала яркие кадры с отдыха в Турции, хвастаясь роскошным отелем и своей фигурой на пляже.

На снимках Соня показала не только территорию роскошного отеля, в которым отдыхает, но и себя. На снимке красотка запечатлена, лежа в интересной позе на шезлонге у бассейна. Перед камерой она появилась в соблазнительном образе – на ней узкое черно-голубое боди, которое подчеркнуло стройную фигуру и оголило длинные идеальные ножки. Волосы девушки прикрыты темной кепкой, а на ее лице стильные солнцезащитные очки и безмятежный вид.

В подписи к фотографии Плакидюк написала: "Сил нет, как тут хорошо. Немедленно добавляйте отель в закладки, пока здесь практически нет людей". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новые снимки, засыпая Соню комплиментами в комментариях к публикации: "Сил нет"? Да прям видно, что обессиленная совсем", "Вы так хорошо привели себя в форму", "Изысканность и красота", "Красотка, прекрасная Софи", "Это так идеально", "Вау", "Огонь", "Идеально", "Какие ноги", "София, ну как же вам красиво!".

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