Вони з цим купальником створені один для одного

Фотограф Соня Плакидюк здивувала шанувальників яскравими кадрами з відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, фешн-фотографка та суддя шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк влаштувала собі невелику спонтанну відпустку - вона вирушила до Туреччини, де сповна насолодилася місцевими красотами.

Так, Соня виклала в Instagram добірку знімків з готелю, де вона зупинилася.

На одному зі знімків Соня позує в купальнику чорного відтінку. Пляжний спокусливий образ красуня доповнила сонцезахисними окулярами і чорним паском, який підкреслив її тонку талію.

Плакидюк позує біля залитого сонцем басейну, з якого вона тільки вийшла. Виглядає фешн-фотографка, як завжди бездоганно: буквально все в її образі підкреслює природну красу дівчини, а легкий золотистий загар додав всьому вигляду гарячу літню нотку.

Серед її фанатів піднявся справжній вибух емоцій: вони вкотре зізнаються Соні в коханні, називають найкрасивішою, найгарячішою і просто королевою.

"Сукні тут зайві", "мені здається, ви з цим купальником створені один для одного", "ви шикарні в будь - якому одязі і в будь-якому образі", "Душевно так", "ще б пак, з такою фігурою", - пишуть коментатори.

Нагадаємо, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" підкорила новим образом і одкровенням.

Як ще Politeka писала, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" з відкритим декольте прогулялася по Києву.

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