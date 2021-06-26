Фотограф Соня Плакидюк здивувала шанувальників яскравими кадрами з елітного готелю, ціни в якому складають близько 10 тисяч гривень за добу

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська фотограф Соня Плакидюк нещодавно вирушила на відпочинок до сонячної Туреччини. У своєму Instagram зіркова красуня поділилася яскравими кадрами з розкішного готелю і розповіла про його переваги.

На фотографіях можна побачити не тільки красиву територію і люксовий інтер'єр готелю, але і саму Соню. Вона з'явилася перед камерою в стильному образі - на ній хитромудре чорне плаття на ґудзиках з білим коміром, доповнюють образ оригінальні черевики і модна сумочка. Волосся красуні зібрані в акуратну зачіску, а на її обличчі яскравий макіяж з червоною помадою і незвичайні сонцезахисні окуляри.

У підписі до фотографій Плакидюк розповіла про свій відпочинок в цьому готелі і рекомендувала його всім своїм шанувальникам: "Опинитися у Французькій Рив'єрі, не відлітаючи з Туреччини. Якби мене привезли сюди з зав'язаними очима, я б сперечалася на гроші, що цей готель входить до переліку кращих резортів Лазурного узбережжя. Для тих, хто ще не вирішив, куди летіти – настійно рекомендую і точно сюди повернуся".

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