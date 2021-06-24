Ей есть, что показать

Известная украинская фэшн-фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк показала свою фигуру в купальнике, выбравшись на отдых

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Плакидюк рассказала о новом для себя опыте отдыха за границей.

«Понадобилось 32 года, чтоб я дозрела до Турции с аквапарками — и вот ваша сахарная булочка уже во втором за месяц класснейшем отеле пытается деликатно подрумянить свои белоснежные бока», - написала фотограф.

На новых снимках, она показала, как нежится под солнцем на фоне живописного бассейна и зелени. Для фото Плакидюк позировала в стильном слитном купальнике цвета слоновой кости. Необычное декольте наряда оставило одно плечо Сони кокетливо открытым. Фотограф умело позирует, вытянув стройные ножки и демонстрируя все достоинства своей фигуры.

Подписчики Плакидюк не смогли пройти мимо ее нового поста.

«Что тут скажешь, Богиня!», «Сонечка, вы великолепны», «Такая классная, не такая, как все, а другая. Со своими формами, класнющими и офигенным цветом волос», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Плакидюк поделилась фото, на котором позирует в красной комнате, она прилегла на мягкий диванчик и снята как будто сверху. Перед камерой красотка появилась в стильном небесно-голубом плаще с пуговицами, а в руках держит любимую тушь.

Напомним, Плакидюк из "Топ-модель по-украински" в кружевном корсете впечатлила своими объемами: "Красота спасет мир".

Как сообщала Politeka, Плакидюк из "Топ-модель по-українськи" в плаще и колготках-сеточке дала волю своим фантазиям: "Если бы я была...".

Также Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" удивила откровением о своем детстве: "Нет-нет, я ничего не просила…".