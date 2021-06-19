Фешн-фотограф и судья шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк поиграла с образами, подкинув публику тему для раздумий

32-летняя звезда, привыкшая эпатировать и восторгать своим чувством стиля, сделала новый пост у себя микроблоге в Инстаграм, в котором дала волю фантазиям, передает Politeka.net.

Рыжеволосая красотка предстала в вызывающем наряде: черном плаще и колготках-сеточке, дополнив лук стильными очками и перчатками. Некоторым ее образ напомнил главную героиню из фильмов "Матрица" - Тринити.

В подписи Плакидюк пофантазировала на любопытную тему:

"🚨Если бы я была вечеринкой… то дресс-код для того, чтоб на меня попасть, был бы прост и очевиден 👯‍♀️: если вам не оборачиваются вслед, то можете не тратиться на такси🚕 — оставайтесь дома в уютных трениках😜 А уж последнее, о чем я думаю, собираясь в кадр или в люди — что эти самые люди подумают обо всех моих чулках и шляпках, лаковых тренчах и огромных бантах, ведь я всегда и все делаю #НаСвійСмак — как хорошо, что он у меня есть🖤 Кстати, стало интересно, а если бы вы были тематической вечеринкой, то какой? Давайте пофантазируем?👯‍♀️ #вечервхату", - подкинула Соня идейку своим поклонникам.

Те срочно кинулись отвечать:

"😂😂😂 ох, вызываю тебя на разговорчик!"

"Ух!! 💣💣💣"

"Из 90х 😀📼💼😎👩‍🦱💃"

"Мне напомнило стиль Матрицы ❤️"

"Вы ассоциируетесь мне с Тринити нового поколения"

"афигеть 🔥😍"

Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" покорила новым образом и откровением.

А еще Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" с открытым декольте прогулялась по Киеву.

Также Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" устроила урок безупречного мейкапа.