Фешн-фотограф и судья шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк поиграла с образами, подкинув публику тему для раздумий
32-летняя звезда, привыкшая эпатировать и восторгать своим чувством стиля, сделала новый пост у себя микроблоге в Инстаграм, в котором дала волю фантазиям, передает Politeka.net.
Рыжеволосая красотка предстала в вызывающем наряде: черном плаще и колготках-сеточке, дополнив лук стильными очками и перчатками. Некоторым ее образ напомнил главную героиню из фильмов "Матрица" - Тринити.
В подписи Плакидюк пофантазировала на любопытную тему:
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"🚨Если бы я была вечеринкой… то дресс-код для того, чтоб на меня попасть, был бы прост и очевиден 👯♀️: если вам не оборачиваются вслед, то можете не тратиться на такси🚕 — оставайтесь дома в уютных трениках😜 А уж последнее, о чем я думаю, собираясь в кадр или в люди — что эти самые люди подумают обо всех моих чулках и шляпках, лаковых тренчах и огромных бантах, ведь я всегда и все делаю #НаСвійСмак — как хорошо, что он у меня есть🖤 Кстати, стало интересно, а если бы вы были тематической вечеринкой, то какой? Давайте пофантазируем?👯♀️ #вечервхату", - подкинула Соня идейку своим поклонникам.
Те срочно кинулись отвечать:
"😂😂😂 ох, вызываю тебя на разговорчик!"
"Ух!! 💣💣💣"
"Из 90х 😀📼💼😎👩🦱💃"
"Мне напомнило стиль Матрицы ❤️"
"Вы ассоциируетесь мне с Тринити нового поколения"
"афигеть 🔥😍"
Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" покорила новым образом и откровением.
А еще Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" с открытым декольте прогулялась по Киеву.
Также Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" устроила урок безупречного мейкапа.