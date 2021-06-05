Известный фотограф и судья "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала лучшее перевоплощение

Как сообщает Politeka.net, фэшн-фотографка и судья шоу "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк выражает в каждом новом эпизоде модельного реалити свое непревзойднное чувство стиля.

Несколько часов назад на своей странице в Instagram она в очередной раз это доказала.

Когда Плакидюк надоедает менять образы и модные вещички, она идет дальше. Свежие оттенки волос помогают ей буквально перевоплотиться в другого человека.

Плакидюк уже не раз экспериментировала со своими волосами. Она носила каре и волнитстые локоны. А в этот раз примеряла парик и выбрала платиновый блонд, который превосходно сочетался с оттенком ее кожи. Мастер-стилист сделал ей голливудскую укладку в стиле 90-х, что помогло сделать образ более гламурным.

Образ голливудской дивы она дополнила желтым жабо и платьем телесного цвета с глубоким декольте, которое выгодно подчеркнуло ее пышные формы.

Многие поклонники буквально умоляют ее перекрасить волосы в блонд. Другие неустанно пишут ей комплименты: "Ваше жабо просто восхитительное, будьте всегда блондинкой", "Вау", "Жабо просто космос😍", "желтое жабо, аж обожаю 😄", "шик".



Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" покорила новым образом и откровением.

А еще Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" с открытым декольте прогулялась по Киеву.

Также Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" устроила урок безупречного мейкапа.