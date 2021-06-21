Фотограф Соня Плакидюк удивила поклонников яркими кадрами из новой фотосессии

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская фотограф Соня Плакидюк, которая снимает украинских знаменитостей, и сама не прочь позировать перед камерой. Красотка, которая была фэшн-экспертом в шоу "Супер топ-модель по-украински", в своем микроблоге в Instagram опубликовала яркие кадры из новой "кукольной" фотосессии, на которых появилась в необычном образе.

Как видно, на новых фотографиях Соня позирует в красной комнате, она прилегла на мягкий диванчик и снята как будто сверху. Перед камерой красотка появилась в стильном небесно-голубом плаще с пуговицами, а в руках держит любимую тушь. Ее волосы собраны в аккуратный хвост и рассыпаны рядом с головой, а на лице яркий макияж и удивленное выражение, выглядит она весьма забавно, походя на куклу.

В подписи к фотографии Плакидюк рассказала о своем детстве и любой туши для ресниц. " Когда-то в глубоком детстве я была настоящей еврейской девочкой и никогда не уходила из гостей без подарков. Нет-нет, я ничего не просила, не верещала «хочу», а просто с искренним восхищением хвалила всё, что мне нравилось, хлопая своими длинными, как у бемби, ресницами. Это я к чему — если бы у меня тогда была еще и эта тушь, то однажды я бы точно ушла с подаренными конём и квартирой, а не банками варенья и сережками", - написала Соня.

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