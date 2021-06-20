Известный фотограф и судья "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала лучшее перевоплощение
Как сообщает Politeka.net, фэшн-фотографка и судья шоу "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк выражает в каждом новом эпизоде модельного реалити свое непревзойденное чувство стиля. Она не боится предстать на публике в крайне смелых нарядах.
Несколько часов назад на своей странице в Instagram она снова поразила откровенностю в выборе одежды.
Соня Плакидюк позирует на фото в откровенном кружевном корсете с выразительным лифом черного цвета, который подчеркнул ее пышную грудь. Лук дополнили макияж с четким стробингом, яркая помада на губах и укладка в духе Голливуда. При этом волосы девушки цвета светлого блонда - в этом парике она часто позирует на камеру.
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Соня лежит на кровати, глядя в объектив соблазнительно и томно. В руках она держит старую фотокамеру.
Стоит ли говорить, что роскошное тело Плакидюк в достаточно откровенном виде вызвало среди ее поклонников настоящий фурор? Фото девушки оценили по достоинству, оставив многочисленные восторженные комментарии: "Соня, сколько можно соблазнять", "Классное фото и старенькая видеокамера", "Красота спасет мир".
Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" покорила новым образом и откровением.
А еще Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" с открытым декольте прогулялась по Киеву.
Также Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" устроила урок безупречного мейкапа.