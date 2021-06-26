Фотограф Соня Плакидюк удивила поклонников яркими кадрами из элитного отеля, цены в котором составляют около 10 тысяч гривен за сутки

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская фотограф Соня Плакидюк недавно отправилась на отдых в солнечную Турцию. В своем Instagram звездная красотка поделилась яркими кадрами из роскошного отеля и рассказала о его преимуществах.

На фотографиях можно увидеть не только красивую территорию и люксовый интерьер отеля, но и саму Соню. Она появилась перед камерой в стильном образе – на ней замысловатое черное платье на пуговицах с белым воротником, дополняют образ оригинальные ботинки и модная сумочка. Волосы красотки собраны в аккуратную прическу, а на ее лице яркий макияж с красной помадой и необычные солнцезащитные очки.

В подписи к фотографиям Плакидюк рассказала о своем отдыхе в этом отеле и рекомендовала его всем своим поклонникам: "Оказаться во Французской Ривьере, не улетая из Турции. Если бы меня привезли сюда с завязанными глазами, я бы спорила на деньги, что этот отель входит в перечень лучших резортов Лазурного Побережья. Для тех, кто еще не решил, куда лететь – настоятельно рекомендую и точно сюда вернусь".

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