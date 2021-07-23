Известная фотограф и судья проекта "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк поразила новым фото

Соня Плакидюк - украинский фешн-фотограф. Девушка прославилась своим участием в популярном проекте "Топ-модель по-украински" и съемками для знаменитостей украинского шоубизнеса. Она активно развивает социальные сети и делится своим творчеством в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net

На этот раз фотограф поделилась новым снимком. Соня показала поклонникам шикарный образ. На девушке ярко-розового цвета платье-бюстье и перчатки. Элегантности образу придает яркий макияж с красной помадой и аксессуары.

"А какая у вас сейчас песня на повторе?Набросайте мне тут, прошу", обратилась за советом девушка.

Поклонники поделились своими любимыми песнями и восторженно отреагировали на новое фото Сони Плакидюк: "Роскошная" "Шик!", "Не придумали еще песню о твоей красоте".

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