Известная фотограф и эксперт шоу "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк удивила поклонников новой внешностью

Как сообщает Politeka.net, известная украинская фотограф Соня Плакидюк, которая прославилась съемками фотосессий для знаменитостей, часто радует публику яркими фото в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась необычным снимком, на котором позирует в необычном образе.

Как видно, перед камерой Соня появилась в полупрозрачном "зефирном" платье интересного фасона, которое красиво подчеркнуло ее изящные плечи и декольте. Похоже, для этой фотосессии девушка примерила светловолосый парик с интересной укладкой, а на ее лице яркий макияж, завершают образ массивные серьги.

В подписи к фото Плакидюк рассказала об уходе за собой: "Держу в руках свой любимый дневной крем с витамином C и напоминаю о том, как важно наносить и увлажнение, и защиту даже в такие умопомрачительно жаркие дни".

Поклонники тут же принялись комментировать новое фото Сони: "Женственность", "Какая красотка", "Оу, вот это зефирка, мило очень", "Красотка", "Фея".

Напомним, Плакидюк из "Топ-модель по-украински" хвастанула фигурой в эффектном купальнике: "Платья здесь лишние".

Как сообщала Politeka, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" похвасталась отдыхом в роскошном отеле, цены космические: "Для тех, кто…".

Также Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" в необычном купальнике похвасталась идеальными ножками: "Как тут хорошо".