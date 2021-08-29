Известная фотограф и эксперт шоу "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк рассказала о коррекции зрения

В этот раз эффектная рыжеволосая красавица Соня Плакидюк, которая снимает знаменитостей, часто радует поклонников яркими фото и видео на своей странице. В этот раз звезда рассказала о восстановлении после операции по коррекции зрения.

Так, Соня рассказала, что второй раз ей дался легче: «Начала просто считать про себя секунды. На последней я аж взвизгнула от облегчения».

Тогда ее глаза закапали спецкаплями, ей пришлось надеть темные очки и она отправилась домой. Спать можно было только на спине и ни в коем случае нельзя касаться глаз или перевернуться на бочок.

«Я нашла фото, как выглядели глаза еще в течении парочки недель после вмешательства — я была натуральной директрисой Слизерина 🐍 Я наелась снотворного, надула себе подушку для самолета, надела самые дорогие солнцезащитные очки😅 Спать было сложно, глаза подпекало и текли слёзы. На утро случилось натуральное чудо: я почти влезла на подоконник и начала рассматривать деревья, дома и мусор на асфальте» - рассказывает фотограф.

Из-за астигматизма ранее она никогда не видела фактур по-настоящему, но теперь у нее все изменилось, эта операция улучшила качество жизни в разы.

«И пускай я теперь вижу жиры, прыщи и мусор на полу, но и все прекрасное теперь мне видится в деталях😏 А самое классное теперь — могу водить машину! Я и мечтать не могла со своим астигматизмом увидеть знаки и подробности в зеркале заднего вида» - рассказала Плакидюк.

Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" с глубоким декольте поразила элегантным образом.

Как сообщала Politeka, Плакидюк с необычной прической и в зефирном платье похвасталась красотой.

Также Politeka писала, что Соня Плакидюк понежилась на солнце, ослепив сочными формами в купальнике.