Известная фотограф и эксперт шоу "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк показала кадры со съемок шоу, которые были сделаны год назад

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская фотограф Соня Плакидюк, которая снимает знаменитостей, часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Так в этот раз звезда опубликовала несколько кадров со съемок шоу "Супер топ-модель по-украински", которые были сделаны год назад.

Надо сказать, что на этих снимках Соня выглядит просто восхитительно и весьма соблазнительно. Перед камерой она появилась в элегантном черном платье с глубоким вырезом, которое едва прикрывает декольте, а дополнила образ интересными красными перчатками почти до плеч. Ее волосы собраны в аккуратную прическу, а на лице ярки макияж.

В подписи к фото Плакидюк написала: "Айфон подкинул мне (есть у него такой грешок), что ровно год назад в этот день (точнее – в ночь до утра) мы начали снимать сезон Супер Топ-Модель По-Украински". Поклонники тут же принялись комментировать снимки девушки: "О, Боже, декольте…", "Обожаю вас, лучший модельный проект", "Было огонь", "Конечно ждём новый сезон. Сонечка, вы прекрасна!".

Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" с открытым декольте поразила элегантным образом: "Роскошная".

Как сообщала Politeka, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" появилась с необычной прической и в зефирном платье: "Оу, вот это...".

Также Politeka писала, что Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» понежилась на солнце, ослепив видом в купальнике: «Кошечка».