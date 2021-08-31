Звезда шоу "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк стала звездной гостьей нового кулинарного шоу

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская фотограф, эксперт проекта "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк стала звездной гостьей нового кулинарного шоу "Пекельна кухня" на Новом канале. Фото Сони с двумя мужчинами на кухне опубликовали на странице проекта в Instagram.

На фотографии Плакидюк запечатлена, стоя за столом с готовыми блюдами рядом с еще одним участником – Сергеем Никитюком. А позади них явно недоволен шеф-повар Алекс Якутов. Несмотря на то, что программа кулинарная, Соня вырядилась в своем стиле – на ней темное платье с открытыми плечами, под которым просматривается бежевый бюстгальтер. Волосы девушки собраны в элегантную прическу с ободком, а на ее лице яркий макияж с красной помадой.

В подписи к фотографии говорится: "Когда утро был хорошим, а Адский Шеф – не очень. Кулинарные скиллы Сергея @s.nikitiuk и Сони @moi_sofism уже прожаренные, делишез завтрак готов, поэтому заходи на YouTube Нового, смотри первый выпуск "Прожарено" и вдохновляйся идеями для блюд! Это слишком вкусно, чтобы не повторить в домашних условиях".

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