Відома фотограф і експерт шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк розповіла про корекцію зору
Цього разу ефектна рудоволоса красуня Соня Плакидюк, яка знімає знаменитостей, часто радує шанувальників яскравими фото і відео на своїй сторінці. Цього разу зірка розповіла про відновлення після операції з корекції зору.
Так, Соня розповіла, що вдруге їй дався легше: «почала просто рахувати про себе секунди. На останній я аж взвизгнула від полегшення".
Тоді її очі закапали спецкаплями, їй довелося надіти темні окуляри і вона вирушила додому. Спати можна було тільки на спині і ні в якому разі не можна торкатися очей або перевернутися на бочок.
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"Я знайшла фото, як виглядали очі ще протягом парочки тижнів після втручання — я була натуральною директрисою Слизерина 🐍 я наїлася снодійного, надула собі подушку для літака, одягла найдорожчі сонцезахисні окуляри😅 спати було складно, очі підпікало і текли сльози. На ранок сталося натуральне диво: я майже влізла на підвіконня і почала розглядати дерева, будинки і сміття на асфальті» - розповідає фотограф.
Через астигматизм раніше вона ніколи не бачила фактур по-справжньому, але тепер у неї все змінилося, Ця операція поліпшила якість життя в рази.
"І нехай я тепер бачу жири, прищі і сміття на підлозі, але і все прекрасне тепер мені бачиться в деталях😏 а саме класне тепер-можу водити машину! Я і мріяти не могла зі своїм астигматизмом побачити знаки і подробиці в дзеркалі заднього виду» - розповіла Плакидюк.
Нагадавши, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" з глибоким декольте вразила елегантним образом.
Як повідомляла Politeka, Плакидюк з незвичайною зачіскою і в зефірній сукні похвалилася красою.
Також Politeka писала, що Соня Плакидюк поніжилася на сонці, засліпивши соковитими формами в купальнику.