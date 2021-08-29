Відома фотограф і експерт шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк розповіла про корекцію зору

Цього разу ефектна рудоволоса красуня Соня Плакидюк, яка знімає знаменитостей, часто радує шанувальників яскравими фото і відео на своїй сторінці. Цього разу зірка розповіла про відновлення після операції з корекції зору.

Так, Соня розповіла, що вдруге їй дався легше: «почала просто рахувати про себе секунди. На останній я аж взвизгнула від полегшення".

Тоді її очі закапали спецкаплями, їй довелося надіти темні окуляри і вона вирушила додому. Спати можна було тільки на спині і ні в якому разі не можна торкатися очей або перевернутися на бочок.

"Я знайшла фото, як виглядали очі ще протягом парочки тижнів після втручання — я була натуральною директрисою Слизерина 🐍 я наїлася снодійного, надула собі подушку для літака, одягла найдорожчі сонцезахисні окуляри😅 спати було складно, очі підпікало і текли сльози. На ранок сталося натуральне диво: я майже влізла на підвіконня і почала розглядати дерева, будинки і сміття на асфальті» - розповідає фотограф.

Через астигматизм раніше вона ніколи не бачила фактур по-справжньому, але тепер у неї все змінилося, Ця операція поліпшила якість життя в рази.

"І нехай я тепер бачу жири, прищі і сміття на підлозі, але і все прекрасне тепер мені бачиться в деталях😏 а саме класне тепер-можу водити машину! Я і мріяти не могла зі своїм астигматизмом побачити знаки і подробиці в дзеркалі заднього виду» - розповіла Плакидюк.

Нагадавши, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" з глибоким декольте вразила елегантним образом.

Як повідомляла Politeka, Плакидюк з незвичайною зачіскою і в зефірній сукні похвалилася красою.

Також Politeka писала, що Соня Плакидюк поніжилася на сонці, засліпивши соковитими формами в купальнику.