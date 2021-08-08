Відома фотограф і експерт шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк здивувала видом

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська фотограф Соня Плакидюк, яка знімає знаменитостей, часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так цього разу зірка опублікувала знімок, на якому зображена з потекшим макіяжем.

"Йому не потрібна американська дружина mood on", - підписала вона фото словами пісні, яка звучала у фільмі "Стиляги".

Схоже, що в такому вигляді Соня фотографувалася рік тому.

Також фоловери запитали Плакидюк про те, чи буде новий сезон шоу "Супер топ-модель по-українськи".

"Ніколи не говори ніколи", - відповіла вона улюбленою цитатою.

Реаліті "Топ-модель по-українськи" - це адаптація популярного американського шоу "America's Next Top Model". Вперше шоу вийшло в ефір ще в 2003 році.

Нагадаємо, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" з відкритим декольте вразила елегантним образом: "розкішна".

Як повідомляла Politeka, Плакидюк з " Супер топ-модель по-українськи "з'явилася з незвичайною зачіскою і в зефірній сукні: "Оу, ось це...".

Також Politeka писала, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" поніжилася на сонці, засліпивши виглядом у купальнику: "кішечка".