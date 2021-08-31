Зірка шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк стала зірковою гостею нового кулінарного шоу

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська фотограф, експерт проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк стала зірковою гостею нового кулінарного шоу "Пекельна кухня" на Новому каналі. Фото Соні з двома чоловіками на кухні опублікували на сторінці проекту в Instagram.

На фотографії Плакидюк зображена, стоячи за столом з готовими стравами поруч з ще одним учасником – Сергієм Нікітюком. А позаду них явно незадоволений шеф-кухар Алекс Якутов. Попри те, що програма кулінарна, Соня вирядилася в своєму стилі – на ній темне плаття з відкритими плечима, під яким проглядається бежевий бюстгальтер. Волосся дівчини зібрані в елегантну зачіску з обідком, а на її обличчі яскравий макіяж з червоною помадою.

У підписі до фотографії говориться: "Коли ранок був добрим, а Пекельний Шеф – не дуже. Кулінарні скіли Сергія @s.nikitiuk та Соні @moi_sofism вже просмажені, делішез сніданок готовий, тому заходь на YouTube Нового, дивись перший випуск "Прожерено" і надихайся ідеями для страв! Це занадто смачно, щоб не повторити в домашніх умовах".

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