Известная фотограф Соня Плакидюк сделала неожиданное "модное" признание

Как сообщает Politeka.net, известная украинская фотограф и эксперт шоу "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк часто радует поклонников яркими публикации в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сети очаровательным кадром в стильном образе, а в подписи к нему сделала неожиданное признание о своем гардеробе.

Как видно, снимок Соня сделала стоя у зеркала в полный рост. Перед камерой она появилась в модном черном костюме правда со слишком длинными штанинами, а вот пиджак сидит идеально и открывает упругое декольте. ее волосы собраны в аккуратный высокий хвост, а на лице яркий макияж и загадочная улыбка.

В подписи к публикации Плакидюк написала: "С 15 до 30 лет меня невозможно было увидеть в штанах. Даже в спортивных. Первые с тех пор джинсы я купила в день перед первым локдауном (разверзлись небеса, не иначе) и понеслась! Когда я говорила, что ношу только платья, люди не верили, переспрашивали и делали большие глаза. Зато теперь их глаза еще больше, когда я вышиваю в штанишках".

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