Соня Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" показала себя на архивном фото и рассказала об изъяне
Как пишет Politeka.net, Соня Плакидюк увлеклась фотографией еще в 14 лет. Красотка в итоге стала профессиональным фэшн-фотографом и звездой "Супер топ-модель по-украински". Девушка также обожает сама фотографироваться, выбирая эпатажные и провокационные наряды. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами своим творчеством и яркими образами.
В этот раз Плакидюк опубликовала архивную фотографию в черно-белых цветах. Девушка там позировала крупным планом, демонстрируя свои длинные волосы, накладные ресницы и маленький изъян. Так как красотка приоткрыла рот, то можно увидеть неидеальные зубы, которые Соня еще не успела поправить.
"Тут кое-кто еще не выровнял зубы, но нашел в продаже накладные ресницы", - призналась Плакидюк под фотографией.
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